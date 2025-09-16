Slušaj vest

Svetlana Bilić dobro je poznato lice u fudbalskim krugovima.

Zanosna Srpkinja bila je prvi ženski sudija na elitnoj sceni našeg fudbala, delila je pravdu i Partizanu i Crvenoj zvezdi, a u vikendu za nama ponovo je ušla u istoriju.

Svetlana Bilić na terenu Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Ovog puta Svetlana je bila delegat na derbiju kola Super lige Srbije u kom je Vojvodina savladala Čukarički sa 3:1 i to je bilo prvi put da je dama imala takvu ulogu.

Glavni arbitar utakmice bio je Milan Mitić, pomoćnici su bili Nikola Borović i Goran Šain, dok su u VAR sobi sedeli Miloš Milanović, ali i još jedna žena - Milica Milovanović.

Foto: Fss

Na kraju je Vojvodina slavila sa 3:1, a prelepa Svetlana još jednom je ušla u istoriju srpskog fudbala. Pogledajte kako Svetlana Bilić izgleda van terena:

Svetlana Bilić van terena Foto: Printscreen / Instagram / cecacele

