Želeo je Partizan prethodnih godina da privole Nikolu Boranijaševića da se vrati u srpski fudbal i dođe u Humsku, ali nisu uspeli u toj nameri.

Iskusni bek je od 2019. do 2024. godine nastupao u Švajcarskoj, da bi prošlu sezonu proveo u Konji - a, sada stiže u Mladost iz Lučana koju sa klupe predvodi Nenad Lalatović.

Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Očekivalo se da će nakon razlaza sa Konjom nastaviti karijeru u inostranstvu, ali je odlučio da je vreme za povratak u srpski fudbal.

- Posle duge internacionalne karijere, vraćam se u srpski fudbal. Na poziv Neška Milovanovića, koji me poznaje još iz vremena dok smo zajedno bili u Borcu, odlučio sam da prihvatim poziv Mladosti, da budem blizu kuće sa porodicom - rekao je desni bek nakon potpisa ugovora.

