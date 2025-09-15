Iskusni srpski fudbaler Nikola Boranijašević potpisao za Mladost iz Lučana!
zvanično
PARTIZAN JURIO, A LALATOVIĆ GA POTPISAO: Stiglo veliko pojačanje!
Slušaj vest
Želeo je Partizan prethodnih godina da privole Nikolu Boranijaševića da se vrati u srpski fudbal i dođe u Humsku, ali nisu uspeli u toj nameri.
Iskusni bek je od 2019. do 2024. godine nastupao u Švajcarskoj, da bi prošlu sezonu proveo u Konji - a, sada stiže u Mladost iz Lučana koju sa klupe predvodi Nenad Lalatović.
Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević
Vidi galeriju
Očekivalo se da će nakon razlaza sa Konjom nastaviti karijeru u inostranstvu, ali je odlučio da je vreme za povratak u srpski fudbal.
- Posle duge internacionalne karijere, vraćam se u srpski fudbal. Na poziv Neška Milovanovića, koji me poznaje još iz vremena dok smo zajedno bili u Borcu, odlučio sam da prihvatim poziv Mladosti, da budem blizu kuće sa porodicom - rekao je desni bek nakon potpisa ugovora.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši