Slušaj vest

Senegalski napadač Šerif Endijaj napustio je Crvenu zvezdu tik pred 177. večiti derbi na stadionu Partizana (20. septembar 19.00).

1/12 Vidi galeriju Šerif Endijaj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šerif je čak osam puta tresao mrežu u najvećoj utakmici srpskog fudbala i tako postao četvrti najbolji strelac u istoriji večitih derbija:

- Takve utakmice su uvek nepredvidive, ali smatram da Zvezda ima kvalitet da pobedi 4:0. Da se ponovi moj omiljeni večiti derbi… Ako treba da biram strelce, neka to budu Arnautović, Katai, Ivanić i Duarte - rekao je Ndiaje.

Iskusni napadač smatra i da je igranje u Ligi Evrope prava mera za njegov bivši klub, jer upravo u tom takmičenju vidi prostor da se Zvezda predstavi u punom sjaju.

- Liga šampiona je izuzetno teško takmičenje, jer igraš protiv najboljih klubova u Evropi. Mislim da je Liga Evrope više po meri Zvezde, to je takmičenje u kom klub može da se pokaže u najboljem svetlu. Iskreno, smatram da Zvezda može da stigne i do četvrtfinala - dodao je Senegalac u razgovoru za "Meridian Sport".

Ndiaje je u Zvezdu stigao leta 2023. godine, a za crveno-bele je odigrao 89 utakmica, uz učinak od 40 golova i 12 asistencija. Njegov doprinos bio je značajan u domaćim i evropskim mečevima, a iako je sada u Turskoj, jasno je da i dalje pomno prati dešavanja u Beogradu.

BONUS VIDEO: