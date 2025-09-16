ŽESTOK UDARAC ZA SRBIJU PRED MEČ ODLUKE SA ALBANIJOM: Kartoni i povrede kroje odbranu tima! Piksi na velikim mukama!
Fudbalska reprezentacija Srbije 11. oktobra igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo.
U Srbiju stiže selekcija Albanije, glavni rival u borbi za drugo mesto koje vodi u baraž.
Selektor Dragan Stojković Piksi već se suočio sa velikim problemima kada je sastav u pitanju, pošto su tokom utakmice protiv Engleske zbog kartona otpali kapiten Nikola Milenković i Saša Lukić.
Loše vesti su se nastavile ovog vikenda. Iz Italije je stigla informacija da je povredu zadobio Strahinja Pavlović.
Reprezentativac Srbije je napustio teren tokom utakmice Milan - Bolonja.
Dan kasnije je stigla vest da Pavlović nije teže povređen, ali je trener Masimilijano Alegri potvrdio da je reč o nezgodnoj povredi.
Da li će Pavlović biti u stanju da igra protiv Albanije, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - Dragan Stojković Piksi biće na žestokim mukama da sastavi tim.
