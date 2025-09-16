Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije 11. oktobra igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo.

U Srbiju stiže selekcija Albanije, glavni rival u borbi za drugo mesto koje vodi u baraž.

Selektor Dragan Stojković Piksi već se suočio sa velikim problemima kada je sastav u pitanju, pošto su tokom utakmice protiv Engleske zbog kartona otpali kapiten Nikola Milenković i Saša Lukić.

Srbija - Engleska

Loše vesti su se nastavile ovog vikenda. Iz Italije je stigla informacija da je povredu zadobio Strahinja Pavlović.

Reprezentativac Srbije je napustio teren tokom utakmice Milan - Bolonja.

Dan kasnije je stigla vest da Pavlović nije teže povređen, ali je trener Masimilijano Alegri potvrdio da je reč o nezgodnoj povredi.

Da li će Pavlović biti u stanju da igra protiv Albanije, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - Dragan Stojković Piksi biće na žestokim mukama da sastavi tim.

