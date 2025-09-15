Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije 11. oktobra igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

"Orlovi" će ugostiti Albaniju u utakmici koja će odlučiti o drugom mestu koje vodi u baraž.

Prema prvobitnom planu, utakmica je trebalo da se igra u Beogradu, ali je Fudbalski savez Srbije zatražio, a UEFA prihvatila, da se ona premesti.

Na sajtu UEFA je objavljeno da će se utakmica igrati u Leskovcu, na stadionu Dubočice.

Stadion u Leskovcu ima kapacitet 8.000 mesta.

Uoči ove utakmice u grupi K Engleska vodi ubedljivo sa 15 bodova iz pet utakmica. Albanija je druga sa osam bodova iz pet utakmica, a Srbija ima sedam bodova iz četiri utakmice.

