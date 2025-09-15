Stadion u Leskovcu ima kapacitet 8.000 mesta
SRBIJA NEĆE DOČEKATI ALBANIJU U BEOGRADU: UEFA prihvatila zahtev FSS! Objavljeno gde će se igrati utakmica
Fudbalska reprezentacija Srbije 11. oktobra igra ključnu utakmicu u kvalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo.
Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić
"Orlovi" će ugostiti Albaniju u utakmici koja će odlučiti o drugom mestu koje vodi u baraž.
Prema prvobitnom planu, utakmica je trebalo da se igra u Beogradu, ali je Fudbalski savez Srbije zatražio, a UEFA prihvatila, da se ona premesti.
Na sajtu UEFA je objavljeno da će se utakmica igrati u Leskovcu, na stadionu Dubočice.
Stadion u Leskovcu ima kapacitet 8.000 mesta.
Uoči ove utakmice u grupi K Engleska vodi ubedljivo sa 15 bodova iz pet utakmica. Albanija je druga sa osam bodova iz pet utakmica, a Srbija ima sedam bodova iz četiri utakmice.
