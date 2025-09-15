Slušaj vest

Utakmica kvalifikacione grupe K za Svetsko prvenstvo između Srbije i Albanije, definitivno će biti odigrana u Leskovcu.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Meč koji može da reši pitanje drugog mesta koje vodi u baraž, na programu je 11. oktobra.

Prvobitno je duel trebao da se odigra u Beogradu, ali je na zahtev Fudbalskog saveza Srbije meč zakazan u Leskovcu.

Tim povodom su se oglasili iz srpske kuće fudbala.

"Uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije, UEFA je odobrila da se kvalifikaciona utakmica za Svetsko prvenstvo koja je na programu 11. oktobra od 20:45, igra na stadionu ‘Dubočica’ u Leskovcu.

Posle susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kao što je predstojeći duel sa Albanijom.

Ključni razlog je bezbednost. Ne samo publike, već pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice. Takav susret nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima. Svi dobro pamtimo događaje i posledice iz Beograda 2014. godine.

Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije. Promena lokacije i organizacija utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od eventualnih ekscesa i time doprinosi zaštiti ugleda srpskog fudbala i interesa nacionalnog tima.

Podjednako važan razlog je ambijent na stadionu ‘Dubočica’ i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta.

Fudbalski savez Srbije izražava zahvalnost UEFA i Fudbalskom savezu Albanije na razumevanju i konstruktivnoj saradnji u donošenju ove odluke.

Fudbalski savez Srbije"