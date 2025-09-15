OVO INTERESUJE SVE GROBARE: Partizan pušta u prodaju ulaznice za 177. večiti derbi
Fudbaleri Partizana će u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu u Humskoj dočekati večitog rivala, ekipu Crvene zvezde.
Pristalice crno-belog kluba od utorka će biti u mogućnosti da kupe ulaznice za ovu utakmicu.
Prodaja počinje od 10 časova i u utorak je moguće kupiti ulaznice samo online preko sajta www.ticketline.rs
Od srede ulaznice se mogu kupiti i na blagajnama Stadiona Partizana, a prodaja će se odvijati svakodnevno u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a na dan utakmice u subotu 20.09. od 10 časova do početka utakmice.
Ulaznice za južnu tribinu koštaju 800 dinara.
Ulaznice će biti u prodaji po sledećim cenama:
• jug – 800 dinara
• istok bočno – 1.200 dinara
• istok centar – 1.800 dinara
• zapad bočno – 1.800 dinara
• zapad centar – 2.000 dinara
Ulaznice za navijače Crvene zvezde prodavaće se na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".
Uoči prvog ovogodišnjeg večitog derbija Partizan je prvi sa 19 bodova, a Crvena zvezda druga sa 18 bodova. Međutim, crno-beli imaju utakmicu više.