Slušaj vest

Fudbaleri Partizana će u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu u Humskoj dočekati večitog rivala, ekipu Crvene zvezde.

Grobari na utakmici Partizan - Hibernijan Foto: Screenshot

 Pristalice crno-belog kluba od utorka će biti u mogućnosti da kupe ulaznice za ovu utakmicu.

Prodaja počinje od 10 časova i u utorak je moguće kupiti ulaznice samo online preko sajta www.ticketline.rs

Od srede ulaznice se mogu kupiti i na blagajnama Stadiona Partizana, a prodaja će se odvijati svakodnevno u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a na dan utakmice u subotu 20.09. od 10 časova do početka utakmice.

Ulaznice za južnu tribinu koštaju 800 dinara.

Ulaznice će biti u prodaji po sledećim cenama:

• jug – 800 dinara
• istok bočno – 1.200 dinara
• istok centar – 1.800 dinara
• zapad bočno – 1.800 dinara
• zapad centar – 2.000 dinara

Ulaznice za navijače Crvene zvezde prodavaće se na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

Uoči prvog ovogodišnjeg večitog derbija Partizan je prvi sa 19 bodova, a Crvena zvezda druga sa 18 bodova. Međutim, crno-beli imaju utakmicu više.

Mirko Ivanić i Bibars Natho Crvena zvezda - Partizan
Tuča Delija i Grobara
Srđan Blagojević
spartak-partizan-633424 (1).JPG
Ugrešić i Dragojević u emisiji Priče iz svlačionice

Grobari na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir