Za Kremoneze je debitovao engleski fudbaler Džejmi Vardi, koji je ušao u igru u 58. minutu, kada je zamenio Federika Bonacolija.

Bivši fudbaler Lestera nije imao mnogo prilika za gol, a Kremoneze je remijem prekinuo niz od dve pobede na startu prvenstva i zauzima treće mesto na tabeli sa sedam bodova. Po devet bodova imaju vodeći Napoli i drugoplasirani Juventus.

Verona zauzima 16. mesto sa dva boda.

Vardi je ovog leta prešao u Kremoneze, nakon što mu je istekao ugovor sa Lesterom, sa kojim je osvojio titulu u Premijer ligi, FA kup i Komjuniti Šild.

(Beta)

