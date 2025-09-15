KRATKO I JASNO: "Očekujem pobedu Crvene zvezde u večitom derbiju"!
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Jovan Kule Aćimović izjavio je da očekuje pobedu u večitom derbiju protiv Partizana i dodao da "crveno-beli" mogu da igraju sa Seltikom u Ligi Evrope.
Fudbaleri Crvene zvezde će 20. septembra gostovati Partizanu u devetom kolu Superlige Srbije.
- Na večitom derbiju očekujem pobedu Crvene zvezde, a smatram i da je favorit kada se u obzir uzme iskustvo i dužina klupe. To su dve veoma bitne stavke kada su u pitanju utakmice ovog tipa. Crveno-beli su po trenutnom stanju kvalitetniji, ali ekipa mora biti maksimalno fokusirana, jer i naš večiti rival svakako ima svoje adute, te se to ne sme potceniti. Očekujem neizvesnu utakmicu do kraja, ali i pobedu našeg tima - rekao je Aćimović, preneo je zvanični sajt Zvezde.
