- Na večitom derbiju očekujem pobedu Crvene zvezde, a smatram i da je favorit kada se u obzir uzme iskustvo i dužina klupe. To su dve veoma bitne stavke kada su u pitanju utakmice ovog tipa. Crveno-beli su po trenutnom stanju kvalitetniji, ali ekipa mora biti maksimalno fokusirana, jer i naš večiti rival svakako ima svoje adute, te se to ne sme potceniti. Očekujem neizvesnu utakmicu do kraja, ali i pobedu našeg tima - rekao je Aćimović, preneo je zvanični sajt Zvezde.