Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić je obradovao za rođendan velikog zvezdaša, dečaka Đurađa Đorđevića, koji se bori sa teškom bolešću.



Đurađ je dečak iz Zrenjanina koji boluje od tumora na mozgu. Fudbalom je počeo da se bavi još kao četvorogodišnjak, a nosio je i dres Crvene zvezde, na šta je posebno ponosan. Rade Krunić je trenutno povređen i zbog toga neće igrati u 177. večitom derbiju protiv Partizana u subotu.

Rade Krunić, na rođendanu dečaka Đurađa Đorđevića Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Posle prvih koraka na treningu iza južne tribine stadiona „Rajko Mitić“ usledio je poziv da postane deo Zvezdine škole fudbala. Igrao je za Zvezdu, a zatim nastavio da trenira u rodnom Zrenjaninu.

Nažalost, nakon jednog turnira i učestalih glavobolja, početkom ove godine lekari su mu otkrili tumor. Operacijom je uklonjen najveći deo, a ostatak se leči terapijama zračenja. Iako je trenutno na pauzi od fudbala, Đurađ je pokazao da je istinski borac i da sa velikim optimizmom gleda ka povratku na teren.

Pamtiće Đurađ deseti rođendan celog života, jer se upravo na njegovoj proslavi pojavio prvotimac Crvene zvezde Rade Krunić, koji mu je priredio iznenađenje. As crveno-belih dolaskom je ulepšao proslavu i još jednom pokazao da Crvena zvezda nije samo sportski kolektiv, već velika porodica koja živi za svoje navijače.

Obradovao je Krunić malog Đurađa i pravim zvezdaškim poklonom, ali i druženjem sa drugarima, koji su uživali u društvu Zvezdinog igrača.

