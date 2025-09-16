Slušaj vest

Fudbalski klub Novi Pazar dogovorio je pozajmicu napadača Stefana Stanisavljevića, rečeno je danas u tom superligašu.

On je letos iz Javora prešao u Vojvodinu, ali nije uspeo da izbori mesto u novosadskom timu.

Prethodno je Stanisavljević nastupao za lučansku Mladost, Radnički iz Sremske Mitrovice, Kolubaru, Jagodinu i Bačku.

Među njegovim bivšim klubovima su još Radnički iz Svilajnca, paraćinsko Jedinstvo i subotički Spartak.

Novi Pazar je peti u Super ligi Srbije, a u devetom kolu biće domaćin trećeplasiranoj Vojvodini.

