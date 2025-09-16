Stanisavljević (23) će u Novom Pazaru ostati do kraja sezone 2025/26.
Fudbal
NOVI PAZAR JE JOŠ JAČI! Napadač Vojvodine stigao na pozajmicu!
Slušaj vest
Fudbalski klub Novi Pazar dogovorio je pozajmicu napadača Stefana Stanisavljevića, rečeno je danas u tom superligašu.
On je letos iz Javora prešao u Vojvodinu, ali nije uspeo da izbori mesto u novosadskom timu.
Foto galerija iz Novog Pazara Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Prethodno je Stanisavljević nastupao za lučansku Mladost, Radnički iz Sremske Mitrovice, Kolubaru, Jagodinu i Bačku.
Među njegovim bivšim klubovima su još Radnički iz Svilajnca, paraćinsko Jedinstvo i subotički Spartak.
Novi Pazar je peti u Super ligi Srbije, a u devetom kolu biće domaćin trećeplasiranoj Vojvodini.
Reaguj
Komentariši