Zdravko Mamić, nekadašnji funkcioner Dinama iz Zagreba, pleni pažnju gde god se pojavi.

Iako duži period nije u fudbalu, iako više nije dobrodošao u Hrvatskoj, izjave Zdravka Mamića koji živi u BiH, imaju težinu i izazivaju veliku pažnju.

Zdravko Mamić

Zdravko Mamić nedavno je govorio o Draganu Džajiću i Crvenoj zvezdi, istakavši da je po ugledu na sadašnjeg predsednik FSS i legendu kluba sa Marakane pravio jak sistem u Dinamu iz Zagreba.

- Jednu stvar sam zapravo iskopira od Crvene zvezde. Kad sam bio klinac, pratio sam sve. Zvezda je tada bila prvak sveta, prvak Evrope… I, nažalost ili na sreću, i fudbaleri Dinama su učestvovali u tim Zvezdinim uspesima - rekao je Mamić u emisiji "Sve u 16" i dodao:

- Zvezda je pod vođstvom Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića imala jasan sistem – pokupiti najbolje fudbalere iz cele Jugoslavije. Suština je bila da svi najbolji na kraju završe u Zvezdi. E pa, ja sam jedno vreme uspeo da uradim isto to, sve najbolje mlade hrvatske fudbalere dovodio sam u Dinamo.

Pokazao je Zdravko Mamić izuzetno poštovanje prema Draganu Džajiću.

- Za Džajića bih dao sve. Da mi dođe, dao bih mu i utrobu iz sebe. Bio mi je idol kao igrač, uzor kao sportski radnik i gospodin kakav se rađa jednom u milion godina. Video sam to u našim privatnim druženjima - istakao je Zdravko Mamić.