Zanimljiva scena viđena je po završetku "Derbija Italije".

Juventus je u spektakularnom meču savladao Inter u Torinu rezultatom 4:3 i tako naneo drugi poraz ekipi iz Milana.

Po završetku meča u centru pažnje našao se član stručnog štaba Intera, bivši srpski fudbaler Aleksandar Kolarov. Jedan od najvijača prozivao je igrače i trenere Intera dok su izlazili sa terena.

"Ajde kući, ajde kući" vikao je iritantnim tonom.

To je iznerviralo Kolarova, koji je ljutito krenuo ka njemu... Međutim, u trenutku se snimio da provokator drži uključenu kameru na svom telefonu, pa je odustao. Mirno je stao ispred tunela i pravio se da ga ne primeđuje.

Njegova reakcija nasmejala je ljubitelje fudbala u Italiji.

Kurir sport

Kolarov među navijačima Srbije Izvor: Kurir sport