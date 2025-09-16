Krenuo je Kolarov ka provokatoru, ali kada je video da ga snima rešio je da "iskulira"
NAVIJAČ JUVENTUSA PROVOCIRAO KOLAROVA, USLEDILA HIT REAKCIJA SRBINA: Krenuo ljutito ka provokatoru, pa se naglo predomislio!
Zanimljiva scena viđena je po završetku "Derbija Italije".
Juventus je u spektakularnom meču savladao Inter u Torinu rezultatom 4:3 i tako naneo drugi poraz ekipi iz Milana.
Po završetku meča u centru pažnje našao se član stručnog štaba Intera, bivši srpski fudbaler Aleksandar Kolarov. Jedan od najvijača prozivao je igrače i trenere Intera dok su izlazili sa terena.
"Ajde kući, ajde kući" vikao je iritantnim tonom.
To je iznerviralo Kolarova, koji je ljutito krenuo ka njemu... Međutim, u trenutku se snimio da provokator drži uključenu kameru na svom telefonu, pa je odustao. Mirno je stao ispred tunela i pravio se da ga ne primeđuje.
Njegova reakcija nasmejala je ljubitelje fudbala u Italiji.
