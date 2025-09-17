Slušaj vest

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde u subotu od 19.00 časova na stadionu u Humskoj, odigraće 177. po redu večiti derbi.

Oba tima imaju veliki broj mladih i talentovanih fudbalera. Međutim, Partizan i Crvena zvezda gaje različite klupske politike, kada su u pitanju perspektivni i po godinama mladi igrači.

Partizan se silom prilika okrenuo sopstvenoj omladinskoj školi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Dragojević ili Ugrešić

Partizan je još pre početka sezone odlučio da šansu u prvom timu da fudbalerima iz svoje omladinske škole, plus mladim igračima koju su stigli u redove crno-belih. Razlog za ovakav zaokret u klupskoj politici bio je ogroman dug koji potresa klub.

Tako je za kapitena imenovan Vanja Dragojević (19), a za njegovog zamenika Ognjen Ugrešić (19). Obojica momaka poniklih u omladinskoj školi na Teleoptiku. Međutim, pitanje je da li će obojica početi u derbiju, deluje da će jedan od njih imati saradnika u iskusnijem fudbaleru, verovatno u Bugarinu Janisu Karabeljovu. Odluku će doneti trener Srđan Blagojević.

1/6 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs

Milošević prvi napadač

S njima dvojicom uz rame ide i Milan Roganović (19), još jedan polaznik Partizanove akademije i reprezentativac Crne Gore. Status bonusa ima i njegov zemljak Andrej Kostić (18), kao i prvi napadač tima Jovan Milošević (20), koji igra na pozajmici iz Štutgarta. Za poziciju desnog krila konkuriše Nemanja Trifunović (21).

U poslednjoj liniji crno-belih za mesto u startnoj postavi konkuriše Partizanov đak Nikola Simić (18), a tu su i Vukašin Đurđević (21), te Mateja Milovanović (21), koji se vraća iz povrede. Prilici u derbiju nadaju se Bogdan Kostić (18) i Dušan Jovanović (19), mada je realnije da počnu sa klupe.

Zvezdini biser - Luka Zarić i Vasilije Kostov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kostov sigurno starter

Crvena zvezda posle odlaska Veljka Maksimovića (18), Andreje Maksimovića (18), Lazara Jovanovića (18) i Andreja Đurića (21) u inostranstvo ovog leta, otvara prostor novim klincima sa Marakane. Gotovo je izvesno da će mesto jednog od dva bonusa u redovima crveno-belih zauzeti Vasilije Kostov (17).

Za poziciju drugog bonusa, čini se ravnopravno konkurišu Luka Zarić (16), Adem Avdić (17), Jovan Šljivić (19) i Stefan Leković (21). Ko će od njih dvojice zaigrati u derbiju protiv Partizana zavisi od taktičke postavke trenera Vladana Milojevića. Svako od navedenih vidi šansu da se nađe u prvoj postavi, a ovako na oko deluje da priliku za tako nešto više od ostalih imaju Leković i Zarić.

1/7 Vidi galeriju Stefan Leković pripreme 2025 Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Zarić ili Leković

Stefan Leković jer je igrao u tandemu sa Milošem Veljkovićem, a Luka Zarić, jer je na poslednjoj utakmici dobio priliku da startuje protiv Železničara, a upisao je i debi u Lučanima protiv Mladosti.

Tu je i Aleksa Damjanović (16), mladi napadač koji je nedavno produžio ugovor sa klubom. On će biti konkurencija daleko iskusnijim Marku Arnautoviću i Brunu Duarteu.



Šta je bonus pravilo?

Zajednica Superlige i Prve lige Srbije donele su pred početak prošle sezone zvaničnu odluku da u takmičarskoj godini svi klubovi moraju da imaju najmanje dva srpska igrača mlađa od 22 godine u startnoj postavi. Ovo pravilo prošle sezone predložila je Crvena zvezda, a prihvatili su ga svi klubovi, sem Partizana koji se tome protivio.