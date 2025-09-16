Deveti gost emisije Na kafi sa Grafosom bio je Slobodan Sekešan, fizioterapeut Grafičara . Sloba ima filmsku životnu priču iza sebe, radio je u brojnim fudbalskim klubovima, a postavio je i jedan specifičan rekord - jedini je čovek koji je radio masaže na 5.000 metara nadmorske visine, a prilikom uspona desila mu se nestvarna situacija i oluja koju je jedva preživeo. Sloba je svoju životnu priču podelio u emisiji Na kafi sa Grafosom.

- I 2004. odlazimo na Kabru. 45 dana je trajala ekspedicija. I tad postavljam rekord jedini sam čovek na svetu koji je radio masaže na 5.000 metara nadmorske visine. A ja sam se peo na pet i po hiljada. Bilo je oko minus, nekih 40, minus 50 je bila temperatura. Sa vetrom koji duva preko 80 kilometara na sat. I onda sneg ne pada ovako. Nego ide ovako, uz planinu se penje i onda ti ulazi u oči, nos i usta. I ledi. I ti moraš da hodaš ovako - počeo je priču Slobodan Sekešan, a onda otkrio kako su on i njegov prijatelj, kamerman Soni, preživeli ovu strašnu oluju i kompletnu priču možete pronaći u sledećem video snimku.