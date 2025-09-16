UPALI U HOROR OLUJU, PA JEDVA IZVUKLI ŽIVU GLAVU! Filmska priča fizioterapeuta Grafičara: "Bilo je minus 50, vetar je duvao 80 kilometara na sat..."
Deveti gost emisije Na kafi sa Grafosom bio je Slobodan Sekešan, fizioterapeut Grafičara. Sloba ima filmsku životnu priču iza sebe, radio je u brojnim fudbalskim klubovima, a postavio je i jedan specifičan rekord - jedini je čovek koji je radio masaže na 5.000 metara nadmorske visine, a prilikom uspona desila mu se nestvarna situacija i oluja koju je jedva preživeo. Sloba je svoju životnu priču podelio u emisiji Na kafi sa Grafosom.
- I 2004. odlazimo na Kabru. 45 dana je trajala ekspedicija. I tad postavljam rekord jedini sam čovek na svetu koji je radio masaže na 5.000 metara nadmorske visine. A ja sam se peo na pet i po hiljada. Bilo je oko minus, nekih 40, minus 50 je bila temperatura. Sa vetrom koji duva preko 80 kilometara na sat. I onda sneg ne pada ovako. Nego ide ovako, uz planinu se penje i onda ti ulazi u oči, nos i usta. I ledi. I ti moraš da hodaš ovako - počeo je priču Slobodan Sekešan, a onda otkrio kako su on i njegov prijatelj, kamerman Soni, preživeli ovu strašnu oluju i kompletnu priču možete pronaći u sledećem video snimku.
