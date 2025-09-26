Slušaj vest

Srpska fudbalska reprezentacija jedina je selekcija iz Evrope koja je igrala prijateljsku utakmicu sa Rusijom, od ovuđenja sportskih sankcija FIFA i UEFA prema toj zemlji.

Srbija se nije dobro provela na gostovanju u Moskvi, tog 21. marta 2024. godine. Orlovi su poraženo rezultatom 4:0, a tu utakmicu po dobrom ne pamti Milan Gajić.

Milan Gajić dobija crveni karton protiv Rusije Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Nije Rusija nadigrala Srbiju, već je samo iskoristila činjenicu što je veći deo utakmice igrala sa igračem više. Naime, Orlovi su od 21. minuta imali igrača manje, pošto je Milan Gajić isključen. Posle te utakmice 29-ogodišnji fudbaler nije odigrao ni minut za Srbiju.

Selektor Dragan Stojković Piksi jednostavno je precrtao beka moskovskog CSKA Milana Gajića. Promenio je formaciju i počeo da igra sa trojicom štopera pozadi, a onda je vremenom odlučio da pruži šansu mlađim fudbalerima Kosti Nedeljkoviću i Ognjenu Mimoviću.

Milan Gajić pruža odlične partije u dresu CSKA i to u kontinuitetu. Ruskim novinarima je neshvatljivo kako nije dobio poziv za reprezentaciju.

- Ne mogu reći da sam iznenađen. Svi već znaju moju priču sa reprezentacijom. Dok je sadašnji stručni štab tu, za mene neće biti mesta - rekao je Milan Gajić za Match TV.

1/14 Vidi galeriju Milan Gajić Foto: www.pfc-cska.com

Potom je došlo jedno "zašto" od strane ruskog novinara, a onda je Milan Gajić po prvi put otvorio dušu pričom o reprezentaciji Srbije.

- Mislim da sam imao priliku da se učvrstim u reprezentaciji kada je bila utakmica sa ruskom selekcijom. Ne bih rekao da sam tada loše igrao, samo je bila ta nesrećna epizoda sa crvenim kartonom. Navodno je, nakon toga, stručni štab doneo odluku da me više ne zove u reprezentaciju. To su moje pretpostavke, nadam se da grešim. Ali poštujem odluku stručnog štaba.

Objasnio je Milan Gajić koliko njemu znači igranje za Srbiju.

- Da, odigrao sam nekoliko utakmica za reprezentaciju, ostvario sam svoj san, jer igranje za nacionalni tim svoje zemlje je san svakog fudbalera. Uvek je lepo videti kako cela zemlja navija za vas. A kada obučete majicu sa grbom reprezentacije, imate prijatan osećaj.

Uživa dok igra za CSKA iz Moskve - Milan Gajić Foto: Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Bek CSKA slabo prati srpsko prvenstvo, ali je dobro upoznat sa pozicijom koju ima njegov bivši klub Crvena zvezda. Tokom leta igrao je prijateljske utakmice protiv OFK Beograda i Partizana na Bratskom turniru u Moskvi.

- Nikada ne sudim o nivou tima po prijateljskim utakmicama. Jasno je da je u Srbiji Crvena zvezda napravila ogroman korak napred u razvoju i sada je četiri do pet puta jača od ostalih klubova. Ranije su bili Crvena zvezda i Partizan, a zatim svi ostali klubovi. Mislim da će ova sezona biti veoma zanimljiva. Da, Crvena zvezda će najverovatnije postati šampion, i biću veoma iznenađen ako se to ne desi. Što se tiče ostalih, nivo Partizana je opao, drugi klubovi su ih sustigli, tako da će se oko pet ili šest timova boriti za mesto u Evropi - tvrdi Milan Gajić.

Sa moskovskim CSKA Milan Gajić osvojio je dva Kupa Rusije i jedan ruski Superkup. Trenutno igra četvrtu sezonu u redovima "armejaca", a za fudbalsku reprezentaciju Srbije upisao je samo dve utakmice. Obe kod selektora Dragana Stojkovića. Godine 2015. bio je standardan član omladinske reprezentacije koja osvojila Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu, pobedom nad Brazilom, rezultatom 2:1.