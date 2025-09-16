Slušaj vest

Benžamen Mendi je za kratko vreme osetio koliko je kratak put od vrha do dna.

Bio je Benžamen Mendi svetski prvak sa Francuskom 2018. godine, najskuplji levi bek na svetu, kada ga je godinu dana ranije iz Monaka doveo Mančester siti za 57.500.000 evra.

Siti ne pamti po dobrom - Benžamen Mendi

Moralni pad

A, onda je krenuo sunovrat. Tri godine posle osvajanja Mundijala u Rusije Benžamen Mendi se suočio sa četiri tužbe za silovanje. Te 2021. godine bio je na svim naslovnim stranama britanskih, ali i svetskih medija. Umesto o fudbalu, o njemu se pisalo kao o silovatelju i čoveku koji uživa da maltretira žene.

Dok je Mendi bio u pritvoru stizale su nove optužnice za nova dela. Na kraju, Francuz poreklom iz Senegala, našao se pred sudijom zbog sledećih optužnica - osam silovanja, jedan pokušaj silovanja i jedan seksuali napad.

Nije mu bilo spasa. Duge dve godine Mendi je uz pomoć skupo plaćenih advokata pokušavao da dokaže da je nevin i na kraju su sve optužnice pale. Francuz je oslobođen, ali tek nakon što dve godine nije igrao fudbal. Može se slobodno reći da mu je karijera uništena.

Sudovi i dugovi

Tražio je Mendi pravdu na sudu za sebe. Parničio se sa Mančester sitijem, jer su mu dok je bio u pritvoru prestali da mu isplaćuju primanja. Dobio ih je na sudu, a novine u Velikoj Britaniji baratale su sa sumom dugovanja od čak 13.000.000 evra. Dobio je čiste papire u Sitiju, ali karijeru nije uspeo da oživi igrajući za Lorijen u Francuskoj i Cirih u Švajcarskoj.

Sada će pokušati Benžamen Mendi da fudbalski vaskrsne u Poljskoj. Dogovorio je transfer u Pogon iz Ščećina. Njegovi agenti izboksovali su odlične uslove za igrača koji gotovo ne postoji na fudbalskoj mapi već dve godine. Prema pisanju poljskih medija Benžamen Mendi stavio je paraf na dvogodišnji ugovor sa Ščećinom, uz platu veću od milion evra po sezoni.

Benžamen Mendi u dresu Mančester sitija

Nije kasno, ili jeste

Francuz ima 31 godinu, reklo bi se da je u najvećem usponu snage tela i uma. Ali... Nije to više onaj igrač iz Mančester sitija, Monaka ili Marselja, koji je žario i palio terenima po Evropi. Poslednjih godina, Mendi se posvetio veri. Postao je musliman, pa je nekoliko puta odlazio u Meku na hodočašće.