Događaj će okupiti predsednike klubova, sportske direktore, trenere, fudbalere, agente, investitore i predstavnike medija i postaviti temelje za dugoročnu regionalnu saradnju. Forum nije samo konferencija, već platforma koja će svake godine biti domaćin u drugoj zemlji regiona i tako graditi održivi pokret za razvoj fudbala i fudbalske kulture.

Radi se o jedinstvenoj prilici da se Adria region predstavi kao jak igrač na fudbalskoj karti Evrope. Forum će pružiti prostor za diskusiju o budućnosti evropskog klupskog fudbala, razvoju mladih talenata, novim poslovnim modelima, investicijama i uticaju digitalizacije i novih tehnologija na igru.

Među potvrđenim govornicima već su poznata imena evropskog fudbala, kao što su Nenad Bjelica, Savo Milošević, Slaviša Stojanović, Milan Holub, Andrea Carnevale, Agim Ibraimi, Istvan Kovacs, koji će sa učesnicima podeliti dragocena iskustva sa najvećih fudbalskih bina.

"Adria Football Forum je mesto gde se susreću ideje, iskustva i vizije budućnosti fudbala. Naš cilj je da stvorimo pokret koji će povezati region sa svetom i otvoriti nove prilike za sve one koji žive sa fudbalom", izjavio je Dejan Gavrilović, izvršni direktor Adria Football Foruma.

Pored predavanja i panela, forum će ponuditi ekskluzivne prilike za umrežavanje, poslovne sastanke i predstavljanje inovativnih sportskih tehnologija koje sve više oblikuju budućnost igre.

O Adria Football Forumu Adria Football Forum je nova regionalna platforma za razvoj fudbala i fudbalske industrije, koja će staviti u prvi plan razmenu znanja, povezivanje i nove ideje. Već na svojoj premijeri forum će pokazati da prevazilazi jednokratan događaj i da je namenjen dugoročnoj izgradnji mostova u fudbalskom svetu.