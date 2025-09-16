Slušaj vest

Dejan Milovanović, nekadašnji kapiten Fudbalskog kluba Crvena zvezda, preminuo je u 42. godini.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Kako Kurir saznaje, Milovanoviću je pozlilo na terenu tokom utakmice veterana Zvezdara - PKB. Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju, Milovanoviću, nažalost, nije bilo spasa. Preminuo je od posledica srčanog udara.

Bogata biografija

Milovanović je bio sin slavnog oca Đorđa Milovanovića, takođe fudbalera Crvene zvezde, čuvenog "Đoke bombe". Ujedno je i rođak Branislava Ivanovića, nekadašnjeg kapitena reprezentacije naše zemlje.

Dejan Milovanović je bio član talentovane generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim. Članovi te generacije bili su Dušan Basta, Dragan Mrđa, Marko Perović...

Debitovao je 2001. godine sa 17 godina na meču protiv Zemuna.

Za prvi tim Zvezde je igrao od 2001. do 2008. godine, a veći deo je nosio kapitensku traku. Takođe je bio kapiten U21 reprezentacije Srbije koja je osvojila drugo mesto na Evropskom prvenstvu.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 173 zvanične utakmice i postigao 20 golova. Osvojio je tri titule i četiri kupa.

Igrao je za Lens, Panionios i Voždovac.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao dve utakmice.

