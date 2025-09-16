Slušaj vest

Dejan Milovanovićpreminuo je u 41. godini života u Beogradu.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 232 zvanične utakmice (po čemu je 18. na večnoj listi kluba), i postigao 28 golova. Učestvovao je u osvajanju tri šampionske titule (2004, 2006. i 2007) i četiri nacionalna kupa (2002, 2004, 2006. i 2007. godine).

Crveno-beli su se tužnom porukom oprostili od svog kapitena.

"Sa velikim žaljenjem obaveštavamo zvezdaše da nas je prerano u 41. godini života napustio nekadašnji vezni fudbaler i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović.

Dejan je najviše voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog zvezdaša, borca i fudbalskog majstora.

Tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.

Deki, hvala ti za svaki udarac, centaršut, osvojen duel, presećenu loptu, golove, titule, duple krune…

Naš klub izražava najdublje saučešće porodici Milovanović".

