Dejan Milovanović, nekadašnji kapiten Fudbalskog kluba Crvena zvezda, preminuo je u 42. godini.

Kako Kurir saznaje, Milovanoviću je pozlilo na terenu tokom utakmice veterana Zvezdara - PKB. Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju, Milovanoviću, nažalost, nije bilo spasa.

Milovanović je bio sin slavnog oca Đorđa Milovanovića, takođe fudbalera Crvene zvezde, čuvenog "Đoke bombe".

Dejan Milovanović je bio član talentovane generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim. Članovi te generacije bili su Dušan Basta, Dragan Mrđa, Marko Perović...

Debitovao je 2001. godine sa 17 godina na meču protiv Zemuna.

Za prvi tim Zvezde je igrao od 2001. do 2008. godine, a veći deo je nosio kapitensku traku.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 173 zvanične utakmice i postigao 20 golova. Osvojio je tri titule i četiri kupa.

Bio je jedan od ljubimaca Zvezdinih navijača po poznat po svojim lucidnim potezima i sjajnom šutu.

Prvi koji svakom navijaču crveno-belih pada na pamet je onaj koji je na jesen 2002. godine Milovanović u Veroni dao protiv Kjeva, u pobedi Zvezde od 2:0 u Kupu UEFA, kada je u 85. minutu postavio konačan rezultat.ž

Takođe, Milovanović je 132. večitom derbiju fantastičnim pogotkom iz slobodnog udarca pokrenuo preokret Crvene zvezde, tako što je poravnao rezultat na 1:1, a meč je na kraju završen 4:1 u korist crveno-belih.