MILOVANOVIĆ PREMINUO TOKOM UTAKMICE: Detalji užasne smrti bivšeg kapitena Crvene zvezde
Dejan Milovanović, nekadašnji fudbaler i kapiten Crvene zvezde, preminuo je u 42. godini.
Dejan Milovanović Foto: Starsport
Milovanoviću je, kako Kurir saznaje, pozlilo tokom utakmice veterana u kojoj je njegova Zvezdara igrala protiv PKB-a.
Milovanović je dao jedan gol na pomenutoj utakmici, a kada je trebalo da izvede slobodan udarac, srušio se na travu.
Iako je hitna pomoć brzo stigla i pružila reanimaciju koja je trajala sat i po, fudbaleru nažalost, nije bilo spasa. Preminuo je od posledica srčanog udara.
