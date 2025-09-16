Slušaj vest

Dejan Milovanović, nekadašnji fudbaler i kapiten Crvene zvezde, preminuo je u 42. godini.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

 Milovanoviću je, kako Kurir saznaje, pozlilo tokom utakmice veterana u kojoj je njegova Zvezdara igrala protiv PKB-a.

Milovanović je dao jedan gol na pomenutoj utakmici, a kada je trebalo da izvede slobodan udarac, srušio se na travu.

Iako je hitna pomoć brzo stigla i pružila reanimaciju koja je trajala sat i po, fudbaleru nažalost, nije bilo spasa. Preminuo je od posledica srčanog udara.

