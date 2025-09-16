Dejan Milovanović je bio član talentovane generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim
Dejan Milovanović nekadašnji kapiten Fudbalskog kluba Crvena zvezda, preminuo je u 42. godini.
Milovanoviću je pozlilo na terenu tokom utakmice veterana Zvezdara - PKB. Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju, Milovanoviću, nažalost, nije bilo spasa. Preminuo je od posledica srčanog udara.
Ceo fudbalski svet je u šoku a od Milovanovića se emotivnom porukom oprostio i njegov veliki prijatelj i bivši saigrač Andrija Kaluđerović.
Kaluđerović je na Instagramu objavio njegovu fotografiju uz reči:
"Prerano brate moj, prerano si nas ostavio, nek ti je laka zemlja brate, volim te"
Posle je objavio još jedan stori.
"Tvoj zaštitni znak,slobodan udarac, posle njega si otišao brate moj", napisao je Kaluđerović.
