"ZAŠTO SADA OVO DEKSA, BRATE MOJ?" Bivši reprezentativac Srbije se porukom koja slama srca oprostio od Milovanovića
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović umro je tokom utakmice igrajući za veterane Zvezdare protiv PKB-a.
Od njega se na društvenim mreža oprostio nekadašnji fudbalski reprezentativac Milan Biševac.
"Pa, pre sedam dana si mi rekao da idemo na kafu... Zašto sada ovo Deksa, brate moj? Počivaj u miru, cimeru moj", napisao je Biševac na Instagramu.
Dejan Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu. Karijeru je počeo u omladinskim selekcijama Zvezde, a za prvi tim debitovao 2001. godine. Bio je kapiten Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i četiri trofeja u Kupu. U dva mandata odigrao je 321 utakmicu i postigao 40 golova za crveno-bele.
Iz Zvezde je otišao u Lans 2008. godine, a od 2011. do 2013. godine igrao je za Panionios. Karijeru je završio u Voždovcu 2014. godine.
Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je 23 utakmice i postigao šest golova, a za seniorsku selekciju odigrao je dve utakmice.