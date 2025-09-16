Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović umro je tokom utakmice igrajući za veterane Zvezdare protiv PKB-a.

Od njega se na društvenim mreža oprostio nekadašnji fudbalski reprezentativac Milan Biševac.

"Pa, pre sedam dana si mi rekao da idemo na kafu... Zašto sada ovo Deksa, brate moj? Počivaj u miru, cimeru moj", napisao je Biševac na Instagramu.

Milan Biševac se oprostio od Dejana Milovanovića
Milan Biševac se oprostio od Dejana Milovanovića Foto: Instagram

Dejan Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu. Karijeru je počeo u omladinskim selekcijama Zvezde, a za prvi tim debitovao 2001. godine. Bio je kapiten Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i četiri trofeja u Kupu. U dva mandata odigrao je 321 utakmicu i postigao 40 golova za crveno-bele.

Iz Zvezde je otišao u Lans 2008. godine, a od 2011. do 2013. godine igrao je za Panionios. Karijeru je završio u Voždovcu 2014. godine.

Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao je 23 utakmice i postigao šest golova, a za seniorsku selekciju odigrao je dve utakmice.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Ne propustiteFudbal"UŽASNA VEST POTRESLA FUDBALSKU SRBIJU" FSS se dirljivim rečima oprostio od Dejana Milovanovića
Untitled-1-Recovered.jpg
FudbalZVEZDA SE TUŽNIM REČIMA OPROSTILA OD SVOG KAPITENA: Na terenu je prestalo da kuca srce velikog Zvezdaša
dejan.jpg
FudbalKO JE BIO DEJAN MILOVANOVIĆ? Čuveni kapiten Zvezde, sin legendarnog "Đoke bombe" - navijači ga pamte po majstorijama u crveno-belom dresu
Dejan M.jpg
FudbalOVAKO JE IGRAO DEJAN MILOVANOVIĆ: Navijači Zvezde će ga pamtiti po ovim majstorijama...
milovanovic.jpg

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir