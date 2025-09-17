Slušaj vest

Svet fudbala u Srbiji zavijen je u crno u utorak uveče.

Preminuo Dejan Milovanović - mesto tragedije Foto: Boba Nikolić

 Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je od srčanog udara.

Tragedija se dogodila na fudbalskom terenu tokom utakmice veterana njegove Zvezdare protiv PKB-a.

Milovanović je bio strelac jednog gola za tim koji je vodio 6:0. A onda se u 32. minutu slavni fudbaler srušio na travu , i to u trenutku kada je pokušao da izvede slobodan udarac.

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir

Upravo broj 32 je obeležio život, nažalost i smrt, čuvenog Zvezdinog asa.

Milovanović je nosio broj 32 na leđima, kada je iz omladinskog pogona prešao u prvi tim kao prvi iz čuvene generacije 1984.

Nažalost, Dejan je podelio sudbinu svog oca Đorđa, i samog velikog asa Crvene zvezde. Obojica su imali razoran šut, zbog čega su nosili nadimak "Bomba", a obojica su umrla na fudbalskom terenu od srčanog udara.

Ne propustiteFudbalPREMINUO ČUVENI DEJAN MILOVANOVIĆ: Bivši kapiten Crvene zvezde umro u 42. godini! Predvodio je slavnu generaciju
milovanovic.jpg
FudbalMILOVANOVIĆ PREMINUO TOKOM UTAKMICE: Detalji užasne smrti bivšeg kapitena Crvene zvezde
milovnovic.jpg
FudbalKO JE BIO DEJAN MILOVANOVIĆ? Čuveni kapiten Zvezde, sin legendarnog "Đoke bombe" - navijači ga pamte po majstorijama u crveno-belom dresu
Dejan M.jpg
FudbalTRAGIČNA SUDBINA OCA I SINA: Đorđe i Dejan Milovanović preminuli na isti način!
milovanovic.jpg
FudbalUZNEMIRUJUĆE! PRVI SNIMAK SA MESTA VELIKE TRAGEDIJE: Evo gde je preminuo Dejan Milovanović
milovanovic.jpg

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir