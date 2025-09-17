BROJ 32 OBELEŽIO ŽIVOT I SMRT DEJANA MILOVANOVIĆA: Užasna sudbina se poigrala sa kapitenom Crvene zvezde
Svet fudbala u Srbiji zavijen je u crno u utorak uveče.
Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je od srčanog udara.
Tragedija se dogodila na fudbalskom terenu tokom utakmice veterana njegove Zvezdare protiv PKB-a.
Milovanović je bio strelac jednog gola za tim koji je vodio 6:0. A onda se u 32. minutu slavni fudbaler srušio na travu , i to u trenutku kada je pokušao da izvede slobodan udarac.
Upravo broj 32 je obeležio život, nažalost i smrt, čuvenog Zvezdinog asa.
Milovanović je nosio broj 32 na leđima, kada je iz omladinskog pogona prešao u prvi tim kao prvi iz čuvene generacije 1984.
Nažalost, Dejan je podelio sudbinu svog oca Đorđa, i samog velikog asa Crvene zvezde. Obojica su imali razoran šut, zbog čega su nosili nadimak "Bomba", a obojica su umrla na fudbalskom terenu od srčanog udara.