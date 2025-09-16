Srpski fudbaler Dušan Vlahović postigao je dva gola protiv Borusije Dortmund.
VLAHOVIĆ TRESE MREŽE I U LIGI ŠAMPIONA: Dva gola protiv Borusuje Dortmund - oba su fanstastična! Pogledajte
Borusija Dortmund remizirala je protiv Juventusa (4:4) u prvom kolu Lige šampiona, a veče u Torinu obeležio je srpski golgeter.
Dušan Vlahović je pogodio mrežu "milionera" u 67. minutu za izjednačenje u Torinu – 2:2.
Potom je u četvrtom minutu sudijske nadoknade pogodio za 3:4, da bi u dva minuta kasnije bio asistent Keliju za konačnih 4:4 u Torinu.
U drugom kolu Juventus će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Dortmund će dočekati Atletik Bilbao.
