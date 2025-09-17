Slušaj vest

Juventus je u spektakularnom meču odigrao nerešeno sa Borusijom iz Dortmunda 4:4, pošto je u poslednim minutima utakmice uspeo da postigne dva gola i izvuče bod.

Nakon prilično nesadržajnog prvog poluvremena (0:0), usledio je neviđeni spektakl u nastavku. U drugom poluvremenu viđeno je čak osam golova, a apsolutni heroj utakmice bio je Dušan Vlahović koji je za nešto više od pola sata igre uspeo da zabeleži dva gola i asistenciju.

Reprezentativac Srbije u dresu Juventusa

Ušao je u igru u 60. minutu i odigrao meč za pamćenje. Svega sedam minuta bilo mu je potrebno da zatrese mrežu rivala (2:2), i nije se tu zaustavio.

U nadoknadi vremena, pri rezultatu 2:4 u korist protivnika, sjajnim golom ulio je nadu svom timu (3:2), a samo dva minuta kasnije sjajno je asistirao Lokateliju za izjednačenje.

"Važno je da nismo izgubili, nastavljamo ovako dalje", rekao je Vlahović nakon meča.

Na pitanje da li će ga trener Igor Tudor sada stalno stavljati da igra, Dušan je odgovorio:

"Ne znam, na treneru je da odluči ko će da igra. Ja sam na raspolaganju i trudim se da treniram maksimalno. Najvažnije je da postižem golove, bilo da igram od početka ili da ulazim s klupe, to je manje bitno".

Na konstataciju da je često pružao bolje partije kada dobije šansu sa klupe, sjajni napadač odgovara:

"Skoro sam uvek igrao kao starter i postigao sam dovoljno golova. Trener dosta rotira, a imamo mnogo kvalitetnih igrača. Nema ovde stalnih startera i rezervi. Ne razmišljam o tome, već da pomognem ekipi. Svako voli da igra, ali ja poštujem odluke trenera i trudiću se da ga dovedem u dilemu".

Trpeo je brojne kritike u poslednje vreme, pa je novinare zanimalo da li sada igra sa velikom dozom besa u sebi.

"Ne, nije to bes. Znate, za mene leto nije bilo lako. Devedeset devet posto stvari koje su se pisale nisu imale veze sa realnošću. Ali iz toga sam izvukao snagu. Da bi dokazao nešto, uvek moraš da budeš gladan. Ja nikad nisam zadovoljan, večeras sam hteo i treći gol. Uvek imam velika očekivanja od sebe i to me gura napred. Igram u jednom prelepom klubu i ne mogu da se žalim. Normalno je da te kritikuju ako ne postižeš golove, ali pronalazim ravnotežu i imam još mnogo prostora za napredak", poručio je Vlahović.

