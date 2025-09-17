Slušaj vest

Partiju za pamćenje prikazao je Dušan Vlahović na startu Lige šampiona.

Juventus je na svom terenu na nestvaran način izvukao bod protiv Borusije iz Dortmunda (4:4).

Nakon prilično nesadržajnog prvog poluvremena (0:0), usledio je neviđeni spektakl u nastavku. U drugom poluvremenu viđeno je čak osam golova, a apsolutni heroj utakmice bio je Dušan Vlahović koji je za nešto više od pola sata igre uspeo da zabeleži dva gola i asistenciju.

Vodila je Borusija 1:0, 2:1 i 4:2, ali Juventus je na krilima čudesnog Vlahovića uspeo da izvuče bod.

Ušao je u igru u 60. minutu utakmice i samo sedam minuta kasnije zatresao je mrežu za 2:2. U nastavku meča Borusija je postigla dva gola (2:4) i delovalo je da će iz Torina otići sa tri boda, ali onda je ponovo na scenu stupio sjajni Dušan. U 94. minutu postigao je sjajan gol i smanjio na 3:4, a samo dva minuta kasnije fantastično je asistirao Lokateliju je postigao gol za konačnih 4:4.

Reprezentativac Srbije u dresu Juventusa

Trpeo je Dušan žestoke udare navijača, medija, brojnih analitičara, legendi i čelnika kluba. Izgubio je i mesto u startnoj postavi, ali nije iskazivao nezadovoljstvo. Radio je u tišini i dočekao svojih pet minuta. Koristio je svaku moguću šansu i pokazao da je najbolji i da vredi svaki uloženi evro!

Bio je silno motivisan da im pokaže da nisu u pravu i uspeo je u tome. Na četiri utakmice za Juventus ove sezone u svim takmičenjima postigao je isto toliko golova i trenutno je najbolji strelac tima, iako je mahom priliku dobija sa klupe.

"Ne, nije to bes. Znate, za mene leto nije bilo lako. Devedeset devet posto stvari koje su se pisale nisu imale veze sa realnošću. Ali iz toga sam izvukao snagu. Da bi dokazao nešto, uvek moraš da budeš gladan. Ja nikad nisam zadovoljan, večeras sam hteo i treći gol. Uvek imam velika očekivanja od sebe i to me gura napred. Igram u jednom prelepom klubu i ne mogu da se žalim. Normalno je da te kritikuju ako ne postižeš golove, ali pronalazim ravnotežu i imam još mnogo prostora za napredak", rekao je reprezentativac Srbije nakon impresivnog izdanja na startu Lige šampiona.

Sinoć je bio nezaustavljiv, sa dva gola i jednom asistencijom doneo izvadio je tim iz ponora i oduševio fudbalsku javnost.

Pogledajte majstorije Vlahovića na meču protiv Borusije iz Dortmunda.

