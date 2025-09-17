MARAKANA ZAVIJENA U CRNO: Zvezda se emotivnim snimkom oprostila od Dejana Milovanovića!
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je u 42. godini života.
Milovanoviću je tokom utakmice veterana na stadionu Zvezdare doživeo srčani udar. Hitna pomoć je pokušala reanimaciju na licu mesta, ali spasa mu, nažalost, nije bilo.
Fudbalski klub Crvena zvezda emotivnim objavama oprostio se od svog bivšeg kapitena.
"Dejan je najviše voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog zvezdaša, borca i fudbalskog majstora.
Tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.
Deki, hvala ti za svaki udarac, centaršut, osvojen duel, presećenu loptu, golove, titule, duple krune", poručili su iz Zvezde nakon smrti Milovanovića.
Posle dirljive oproštajne poruke, crveno-beli su podelili i video snimak Dekijevih legendarnih golova u dresu voljenog kluba uz taktove čuvene navijačke pesme "Dobro znaj".
Milovanović je za Crvenu zvezdu odigrao 232 zvanične utakmice (po čemu je 18. na večnoj listi kluba), i postigao 28 golova. Učestvovao je u osvajanju tri šampionske titule (2004, 2006. i 2007) i četiri nacionalna kupa (2002, 2004, 2006. i 2007. godine).
