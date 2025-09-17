Slušaj vest

Loši rezultati fudbalske reprezentacije Crne Gore u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine došli su glave selektoru Robertu Prosinečkom.

Na sednici Izvršnog odbora FS Crne Gore koja je zakazana za petak, predsednik Dejan Savićević i članovi tog tela zvanično će smeniti Roberta Prosinečkog.

Završio epizodu u Crnoj Gori - Robert Prosinečki Foto: Sercan Kucuksahin / AFP / Profimedia

Naslednik je iznenađenje

Prvi čovek fudbala u Crnoj Gori Dejan Savićević odlučio je da šansu na mestu novog selektora ukaže Mirku Vučiniću, koji bi trebalo da vodi reprezentaciju do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Unazad nekoliko godina Vučinić je bio u stručnom štabu A tima.

Robert Prosinečki bio je sedmi selektor Crne Gore, a ta zemlja jedina je od bivših jugoslovenskih republika koja se nikada nije plasirala na neko veliko takmičenje, poput evropskog ili svetskog prvenstva. Pre Prosinečkog, selektori Crne Gore bili su Zoran Filipović, Zlatko Kranjčar, Branko Brnović, Ljubiša Tumbaković, Faruk Hadžibegić i Miodrag Radulović.

Mirko Vučinić, novi selektor Crne Gore Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2022

Sedam selektora Crne Gore

Na klupi Crne Gore Robert Prosinečki debitovao je u martu 2024. sa dve pobede u prijateljskim utakmicama protiv Belorusije i Severne Makedonije odigranim u Antaliji. Usledio je posle toga crni niz od sedam poraza, a nekadašnjeg trenera Crvene zvezde otkaza je tada spasila pobeda nad Turskom u poslednjem kolu Lige nacija.

Selekcija Crne Gore u martu ove godine kvalifikacije za Svetsko prvenstvo otvorila je sa dve pobede kod kuće, savladavši, ruku na srce, uz dosta muke najslabije selekcije u grupi - Gibraltar i Farska Ostrva. Posle toga usledio je poraz od Jermenije u prijateljskom meču, a onda i neuspesi protiv Češke kod kuće i Hrvatske u gostima, što je značilo definitivan kraj za Roberta Prosinečkog. On je Crnu Goru vodio na 16 zvaničnih utakmica - upisao je pet pobeda, remi i deset poraza.

Nije mu išlo u Crnoj Gori - Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Robiju baš ne ide

Robert Prosinečki trenersku karijeru započeo je u Crvenoj zvezdi 2010. godine, a posle toga radio je u Kajzeriju, Denizliju, Olimpiji i Rudešu. Kao selektor vodio je Azerbejdžan, BiH i Crnu Goru. Kao trener ima osvojen samo jedan trofej i to Kup Srbije sa Crvenom zvezdom 2012. godine.