Nekadašnji kapiten Crvene zvezde je preminuo u utorak nakon što se srušio na teren tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a.

Jedan od onih koji se oglasio nakon odlaska čuvenog srpskog fudbalera je Vladimir Stojković, koji je bio saigrač Milovanovića crveno-belom dresu.

Stojković se oglasio na društvenoj mreži Instagram bez reči, uz slomljeno srce.

Objava Vladimira Stojkovića nakon smrti Dejana Milovanovića
Objava Vladimira Stojkovića nakon smrti Dejana Milovanovića

Milovanović i Stojković su bili saigrači do 2006. godine kada je golman napustio klub i otišao u Nant.

Te godine je Milovanović postao kapiten Crvene zvezde za koju je igrao još dve godine.

Dejan Milovanović

Nekadašnji fudbaler veznog reda je dve sezone bio u Lensu pre nego što se vratio na jednogodišnju pozajmicu na Marakanu.

Posle drugog odlaska iz Zvezde igrao je dve sezone za Panionis, a karijeru je završio 2014. godine nakon godinu dana u Voždovcu.

