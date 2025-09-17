VLADIMIR STOJKOVIĆ SE OPROSTIO OD DEJANA MILOVANOVIĆA: Sve je rekao, a nije mu bila potrebna nijedna reč
Nekadašnji kapiten Crvene zvezde je preminuo u utorak nakon što se srušio na teren tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a.
Jedan od onih koji se oglasio nakon odlaska čuvenog srpskog fudbalera je Vladimir Stojković, koji je bio saigrač Milovanovića crveno-belom dresu.
Stojković se oglasio na društvenoj mreži Instagram bez reči, uz slomljeno srce.
Milovanović i Stojković su bili saigrači do 2006. godine kada je golman napustio klub i otišao u Nant.
Te godine je Milovanović postao kapiten Crvene zvezde za koju je igrao još dve godine.
Nekadašnji fudbaler veznog reda je dve sezone bio u Lensu pre nego što se vratio na jednogodišnju pozajmicu na Marakanu.
Posle drugog odlaska iz Zvezde igrao je dve sezone za Panionis, a karijeru je završio 2014. godine nakon godinu dana u Voždovcu.