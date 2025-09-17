Fudbaler Real Madrida Trent Aleksander-Arnold zadobio je povredu zadnje lože leve noge i pauziraće nekoliko nedelja,
OZBILJAN PEH ZA REAL MADRID: Došao je kao veliko pojačanje i povredio se u prvoj utakmici Lige šampiona
Ovu informaciju je saopštio španski klub.
Trent je povredu doživeo u meču protiv Marseja (2:1) u prvom kolu Lige šampiona.
Bivši fudbaler Liverpula, koji je letos stigao u Madrid, napustio je teren već u četvrtom minutu utakmice držeći se za butinu, a zamenio ga je kapiten Dani Karvahal.
Real nije precizirao dužinu oporavka engleskog reprezentativca, ali španski mediji navode da bi mogao da odsustvuje šest do osam nedelja.
Trent Aleksander-Arnold je u letnjem prelaznom roku stigao u Real kao veliko pojačanje iz Liverpula.
