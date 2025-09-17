POZNAT ARBITAR ZA VEČITI DERBI! Treći put deli pravdu u najvećoj utakmici srpskog fudbala, Zvezda bez pobede u prethodna dva puta
U okviru 9. kola Super liga Srbije Partizan će dočekati Crvenu zvezdu na stadionu u Humskoj u subotu od 19 časova.
Poverenje je ovaj put pripalo Nenadu Minakoviću.
Njegovi pomoćnici kraj aut linija biće Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić.
Ovo će biti treći večiti derbi za Minakovića, a na prethodna dva smo videli ukupno devet golova.
Prošle sezone, 22. februara ove godine na stadionu Rajko Mitić, najveća utakmica srpskog fudbala je završena rezultatom 3:3, nakon što je Partizan imao prednost na poluvremenu rezultatom 1:0.
Minaković je bio glavni sudija i 20. decembra 2023. godine kada je odigran derbi u Humskoj u okviru zaostalog 9. kola te sezone. Crno-beli su pobedili rezultatom 2:1.
Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom više od Crvene zvezde koja je na drugom mestu sa 18 bodova.
