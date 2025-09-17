Slušaj vest

U okviru 9. kola Super liga Srbije Partizan će dočekati Crvenu zvezdu na stadionu u Humskoj u subotu od 19 časova.

Poverenje je ovaj put pripalo Nenadu Minakoviću.

Njegovi pomoćnici kraj aut linija biće Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić.

Ovo će biti treći večiti derbi za Minakovića, a na prethodna dva smo videli ukupno devet golova.

Prošle sezone, 22. februara ove godine na stadionu Rajko Mitić, najveća utakmica srpskog fudbala je završena rezultatom 3:3, nakon što je Partizan imao prednost na poluvremenu rezultatom 1:0.

Detalji sa Večitog derbija Foto: Srđan Stevanović Star Sport

Minaković je bio glavni sudija i 20. decembra 2023. godine kada je odigran derbi u Humskoj u okviru zaostalog 9. kola te sezone. Crno-beli su pobedili rezultatom 2:1.

Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom više od Crvene zvezde koja je na drugom mestu sa 18 bodova.

