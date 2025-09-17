Slušaj vest

Izvor AFP-a je naveo da razgovori traju već "nekoliko dana" ali da su "prilično ograničeni", što znači da nije sigurno da će Pari Sen Žermen dovesti 31-godišnju špansku igračicu sredine terena, čiji ugovor sa Barselonom traje do 2026. godine, sa opcijom produžetka na dodatnih godinu dana.

AFP je od izvora bliskog španskoj fudbalerki dobio informaciju da je za Puteljas stiglo nekoliko ponuda od "različitih klubova".

Izvor AFP-a je naveo i da pre ponude Pari Sen Žermena niko nije razmatrao plaćanje tako visoke klauzule za Puteljas, čija se otkupna klauzulu po pisanju medija kreće između jedan i pet miliona evra.

Ipak, izvor bliski španskoj fudbalerki je rekao da je njena želja da igra za Barselonu do kraja svog ugovora.

"Ona je iz Barselone i oseća snažan osećaj pripadnosti klubu. Ali ona je neko ko živi u sadašnjosti. A u budućnosti, kao što je već rekla u nekim intervjuima, postoje mnoge lige koje privlače njenu pažnju", naveo je taj izvor za AFP.

Puteljas je u Barselonu došla iz Levantea 2012. godine, i od tad je odigrala ukupno 451 utakmicu i postigla 207 golova za klub iz Katalonije, sa kojim je osvojila i tri titule u Ligi šampiona.

Sa reprezentacijom Španije, za koju je zabeležila ukupno 134 nastupa i 37 pogodaka, osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu 2023. godine, kao i u prethodnom ciklusu Lige nacija.

Zlatnu loptu je osvojila 2021. i 2022. godine.

(Beta)