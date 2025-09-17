Nesrećan slučaj se desio na terenu u toku utakmice veterana
PARTIZAN SE OGLASIO POVODOM SMRTI DEJANA MILOVANOVIĆA: Evo kako su se crno-beli oprostili od bivšeg kapitena Zvezde.
Fudbalski klub Partizan izrazio je saučešće porodici tragično nastradalog bivšeg kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića.
Preminuo Dejan Milovanović - mesto tragedije Foto: Boba Nikolić
"FK Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg fudbalera Dejana Milovanovića. Počivaj u miru", stoji u objavi kluba iz Humske.
Milovanović je preminuo u utorak u 42. godini. Nesrećan slučaj se desio na terenu u toku utakmice veterana.
Povodom smrti Milovanovića, donesena je odluka da sve utakmice devetog kola Superlige, samim tim i večiti derbi, započnu minutom ćutanja.
