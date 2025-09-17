Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan izrazio je saučešće porodici tragično nastradalog bivšeg kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića.

Preminuo Dejan Milovanović - mesto tragedije Foto: Boba Nikolić

 "FK Partizan izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima nekadašnjeg fudbalera Dejana Milovanovića. Počivaj u miru", stoji u objavi kluba iz Humske.

Milovanović je preminuo u utorak u 42. godini. Nesrećan slučaj se desio na terenu u toku utakmice veterana.

Povodom smrti Milovanovića, donesena je odluka da sve utakmice devetog kola Superlige, samim tim i večiti derbi, započnu minutom ćutanja.

Ne propustiteFudbalMINUT ĆUTANJA ZA DEJANA MILOVANOVIĆA NA UTAKMICAMA U SRBIJI: Super liga i Prva liga brzo donele odluku
de.jpg
FudbalVLADIMIR STOJKOVIĆ SE OPROSTIO OD DEJANA MILOVANOVIĆA: Sve je rekao, a nije mu bila potrebna nijedna reč
Vladimir Stojković i Dejan Milovanović
Fudbal"ZNAM DA MU JE BRAT NEDAVNO JEDVA PREŽIVEO" Boško Janković otvorio dušu o Dekiju Milovanoviću: Ništa nije naslućivalo
Boško Janković i Dejan Milovanović
Fudbal"TRAGEDIJA ZA SRPSKI SPORT! PAO JE NA TERENU, ODMAH SU ME OBAVESTILI..." Boško Đurovski se slomio pred kamerama zbog Dejana Milovanovića!
Boško Đurovski.jpg
FudbalPOZNAT TERMIN SAHRANE DEJANA MILOVANOVIĆA! Još jedna tužna simbolika: Deksu na večni počinak ispraćaju baš na ovaj dan!
Dejan M.jpg

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir