UEFA EVROPA KUP
ALBANKE PALE I U SUBOTICI: Fudbalerke Spartaka u drugom kolu kvalifikacija za Uefa Evropa Kup
Fudbalerke Spartaka plasirale su se večeras u drugo kolo kvalifikacija za Uefa Evropa Kup, pošto su u revanšu na svom terenu pobedile albanski Partizani sa 3:0.Golove za Spartak postigle su Živana Stupar u 12. i Andrene Smit u 63. i 88. minutu.
Prvi meč u Draču završen je pobedom Spartaka 5:0.
Žreb za drugo kolo kvalifikacija Uefa Evropa Kupa na programu je 19. septembra.
Uefa Evropa Kup drugo je po rangu takmičenje u ženskom klupskom fudbalu, a ovo je premijerno izdanje.
