Slušaj vest

Fudbalerke Spartaka plasirale su se večeras u drugo kolo kvalifikacija za Uefa Evropa Kup, pošto su u revanšu na svom terenu pobedile albanski Partizani sa 3:0.Golove za Spartak postigle su Živana Stupar u 12. i Andrene Smit u 63. i 88. minutu.

Prvi meč u Draču završen je pobedom Spartaka 5:0.

Žreb za drugo kolo kvalifikacija Uefa Evropa Kupa na programu je 19. septembra.

Uefa Evropa Kup drugo je po rangu takmičenje u ženskom klupskom fudbalu, a ovo je premijerno izdanje.

Ne propustiteFudbalVLAHOVIĆ I JUVENTUS IZJEDNAČILI REKORD DINAMA: Meč za pamćenje u Torinu ušao u anale Lige šampiona
profimedia-1037927493.jpg
FudbalPARTIZAN SE OGLASIO POVODOM SMRTI DEJANA MILOVANOVIĆA: Evo kako su se crno-beli oprostili od bivšeg kapitena Zvezde.
dejan.jpg
FudbalBOG SEBI BIRA KOGA ĆE DA UZME! SADA SAM SIGURAN U TO! Otišao je jedan od najvećih: Da vam kažem - e, to je bio Dejan Milovanović! Velikan!
Dejan Milovanović
KošarkaZVEZDA NA KORAK OD ELIMINACIJE U EVROLIGI: Crveno-bele košarkašice izgubile od Venecije u prvom dvomeču kvalifikacija
ŽKK Crvena zvezda

Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Dušan Ninković