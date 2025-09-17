Murinjo potvrdio da ima novi klub
POTVRDIO
MURINJO NA KLUPI VELIKANA! Specijalni sve potvrdio: Koji trener kaže ne ovakvom klubu?
Čuveni portugalski trener Žoze Murinjo nedavno je dobio otkaz u tusrkom Fenerbahčeu, ali mu nije dugo trebalo da nađe novi posao.
Žoze Murinjo će biti novi šef stručnog štaba Benfike, što će uskoro biti i ozvaničeno.
Benfika je nakon šokantnog poraza od Karabaga u 1. kolu Lige šampiona smenila trenera Bruna Laža.
Lisabonski "Orlovi su poraženi posle velikog preokreta, portugalski velikan je vodio sa 2:0 i na kraju je poražen.
Murinjo je sam to potvrdio po dolasku u Portugal.
"Koji je to trener koji kaže ne Benfiki? Ja nisam.“
Pored toga, nosio je šal svog novog kluba oko vrata.
