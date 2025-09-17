Slušaj vest

Čuveni portugalski trener Žoze Murinjo nedavno je dobio otkaz u tusrkom Fenerbahčeu, ali  mu nije dugo trebalo da nađe novi posao.

Žoze Murinjo će biti novi šef stručnog štaba Benfike, što će uskoro biti i ozvaničeno.

Benfika je nakon šokantnog poraza od Karabaga u 1. kolu Lige šampiona smenila trenera Bruna Laža.

Lisabonski "Orlovi su poraženi posle velikog preokreta, portugalski velikan je vodio sa 2:0 i na kraju je poražen.

Murinjo je sam to potvrdio po dolasku u Portugal.

"Koji je to trener koji kaže ne Benfiki? Ja nisam.“

Pored toga, nosio je šal svog novog kluba oko vrata.

