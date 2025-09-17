PORTO U PROBLEMU PRED ZVEZDU: Sajam žetve poremetio planove portugalskog velikana!
Fudbaleri Porta dočekuju Crvenu zvezdu u 2. kolu Lige Evrope 2. oktobra u međuvremenu su im iskrsli neočekivani problemi.
Naime Porto je u nacionalnom prvenstvu u okviru 7. kola trebalo da gostuje Aruki u nedelju, 28. septembra.
Međutim došlo je do pomeranja meča jer je lokalna policija zabrinuta je za bezbednost svih učesnika usled organizovanja Sajma žetve upravo u opštini Aruka, pa su zatražili pomeranje meča.
Očekuje se na hiljade posetilaca i iz tog razloga, duel je pomeren za dan kasnije, odnosno ponedeljak, 29. septembar u 20.00 sati.
Nije ovo dobra vest za Porto pošto ih samo tri dana kasnije čeka važan meč protiv Crvene zvezde i malo je vremena za odmor i pripremu ekipe Frančeska Fariolija.
Porto prethodno u 1. kolu Lige Evrope gostuje Salcburgu, dok Crvena zvezda dočekuje Seltik.