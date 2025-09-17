Slušaj vest

Fudbaleri Porta dočekuju Crvenu zvezdu u 2. kolu Lige Evrope 2. oktobra u međuvremenu su im iskrsli neočekivani problemi.

Naime Porto je u nacionalnom prvenstvu u okviru 7. kola trebalo da gostuje Aruki u  nedelju, 28. septembra.

Međutim došlo je do pomeranja meča jer je lokalna policija zabrinuta je za bezbednost svih učesnika usled organizovanja Sajma žetve upravo u opštini Aruka, pa su zatražili pomeranje meča.

Očekuje se na hiljade posetilaca i iz tog razloga, duel je pomeren za dan kasnije, odnosno ponedeljak, 29. septembar u 20.00 sati.

Nije ovo dobra vest za Porto pošto ih samo tri dana kasnije čeka važan meč protiv Crvene zvezde i malo je vremena za odmor i pripremu ekipe Frančeska Fariolija.

Porto prethodno u 1. kolu Lige Evrope gostuje Salcburgu, dok Crvena zvezda dočekuje Seltik.

Ne propustiteFudbalKARTE ZA UTAKMICU ZVEZDE I SELTIKA OD ČETVRTKA NA BLAGAJNAMA: Spreman i akcija iznenađenja za najbrže!
Fudbaleri Crvene zvezde slave gol
FudbalZVEZDA SPREMILA VELIKO IZNENAĐENJE ZA SVE ONE KOJI KUPE KARTE ZA SELTIK: Samo moraće da budu brzi, ako žele vrednu nagradu - odlazak na VTB Superkup!
cz.jpg
FudbalINVAZIJA ŠKOTA NA BEOGRAD: Seltik dovodi 2.500 navijača na Marakanu! Biće napunjen "kavez"
Navijači Seltika
FudbalRIVAL ZVEZDE SE ŽESTOKO MUČI: Seltik tek u nadoknadi slomio otpor Kilmarnoka!
profimedia-0992501418.jpg

Endi Robertson gol protiv Atletika Izvor: TV Arena sport