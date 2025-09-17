Haos posle meča Liverpula i Atletiko Madrida.
SIMEONE PODIVLJAO NAČISTO - KRENUO DA BIJE NAVIJAČE: Trener Atletiko Madrida dobio crveni karton, a evo kako je završen ovaj incident
Fudbaleri Liverpula su na svom terenu pobedili Atletiko Madrid 3:2, u utakmici prvog kola Lige šampiona.
Trener gostujućeg tima Dijego Simeone bio je vidno ljut zbog poraza, pa ne čudi što je posle meča došlo do incidenta. On je krenuo na navijače na tribinama, a veću frku sprečili su redari.
Ipak, njegov potez je bio dovoljan da se zaradi crveni karton i oteža posao timu u narednoj fazi takmičenja.
Liverpul će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Galatasaraja, dok će Atletiko Madrid dočekati Ajntraht iz Frankfurta.
