Snimak fudbalera Monaka kako se skidaju u avionu postao je viralan na društvenim mrežama.

Svi su se pitali o čemu se ovde radi, ali je brzo stiglo objašnjenje.

Naime, Monako je krenuo ka Belgiji, na meč Lige šampiona protiv Klub Briža, ali je klima uređaj u avionu otkazao, te se kabina za putnike pretvorila u saunu. Postalo je nepodnošljivo vruće, pa su se Ansu Fati, Erik Dajer, Takumi Minamino i ostali poskidali u donji veš kako bi se rashladili.

Fudbaleri Monaka se poskidali u avionu

Holandski reprezentativac Džordan Teze zabeležio je ceo događaj mobilnim telefonom, te je snimak brzo postao viralan.

Let je otkazan, Monako će u Belgiju na dan utakmice, u četvrtak, a trener Adi Hiter govorio je o ovoj situaciji.

- Nažalost, nismo mogli da otputujemo. Ne znam da li će ovaj zastoj ostaviti posledice, ali mi smo profesionalci i odmah smo prilagodili raspored. Sledećeg dana ćemo putovati za Briž, što je u ovom trenutku najbolje rešenje, pogotovo jer smo tako putovali i u Okser prošle subote. Iz tehničkih razloga let nije bio moguć jer bezbednost svih putnika nije mogla biti zagarantovana. Zato smo, u dogovoru sa izvršnim direktorom Tijagom Skurom, odlučili da odložimo putovanje - istakao je Hiter.

Pogledajte i vi kako je ovo izgledalo:

