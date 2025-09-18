Slušaj vest

Čelsi je sinoć u Minhenu izgubio od Bajerna 1:3, u prvom kolu Lige šampiona, a Palmer je bio jedini strelac za engleski tim. To je prvi nastup londonske ekipe u najelitnijem evropskom takmičenju još od aprila 2023. godine Trener Čelsija Enco Mareska rekao je da njegova ekipa može mnogo toga da nauči iz poraza u Minhenu kako bi za naredne duele izgradila nešto posebno, a Palmer je odbacio ocenu da igrači to ne mogu odmah da urade.

"Nismo ovde došli da bismo učili. Pokazali smo da želimo da se takmičimo i to želimo da uradimo najbolje što možemo", rekao je Palmer, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Čelsi je u julu osvojio Svetsko klupsko prvenstvo pobedom protiv prvaka Evrope Pari Sen Žermena, a dva meseca ranije osvojio je Ligu konferencija.

Mareska je rekao da je zadovoljan igrom u Minhenu, ali je istakao da je ekipi nedostajala koncentracija za punih 95 minuta.

"Mislim da su igrači svesni ovog takmičenja i koliko je teško. Ne možete praviti greške koje smo mi pravili, ali rekao sam igračima da je ovo utakmica iz koje možemo mnogo toga da naučimo i da iz ovog poraza nadogradimo nešto posebno", naveo je Mareska.

Čelsi će u drugom kolu 30. septembra na Stamford Bridžu dočekati Benfiku, a Bajern će na gostujućem terenu na Kipru igrati protiv Pafosa.

Bajern je pobedio u svakoj prvoj utakmici u sezoni u poslednja 22 učešća u Ligi šampiona.