LOŠA VEST ZA SRBIJU PRED UTAKMICU PROTIV ALBANIJE: Orlovi saznali posledicu debakla protiv Engleske na Marakani
Srbija na 34. mestu ima 1.520,9 bodova. Ekipa Dragana Stojkovića je ovog meseca odigrala dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, pobedila je Letoniju 1:0 i izgubila je od Engleske 0:5.
Pred "Orlovima" je nastavak kvalifikacija i oktobarski termin koji donosi utakmice protiv Albanije i Andore.
Aktuelni evropski šampion Španija preuzela je prvo mesto od aktuelnog svetskog šampiona Argentine. Španija je napredovala za jedno mesto, sada ima 1.875,37 bodova i prvi put od jula 2014. godine je na čelu liste.
Francuska je takođe napredovala za jednu poziciju i popela se na drugu sa 1.870,92 boda, a Argentina je pala na treću sa 1.870,32 boda.
Engleska je zadržala četvrto mesto, a Portugal je preuzeo peto mesto od Brazila, koji je sada šesti. Holandija i Belgija zadržale su sedmo i osmo mesto, a za po jednu poziciju napredovali su Hrvatska, Italija i Maroko, na devetu, 10. i 11.
Nemačka je pokvarila plasman za tri mesta i zauzima 13. a najviše je napredovala Slovačka, za 10. pozicija i popela se na 42.
FIFA rang lista:
- Španija 1.875,37
- Francuska 1.862,03
- Argentina 1.870,32
- Engleska 1.820,44
- Portugal 1.779,55
- Brazil 1.761,6
- Holandija 1.754,17
- Belgija 1.739,54
- Hrvatska 1.714,2
- Italija 1.710,06
- Maroko 1.706,27
- Nemačka 1.704,21
- Kolumbija 1.692,1
- Meksiko 1.688,38
- Urugvaj 1.673,65
- SAD 1.670,04
- Švajcarska 1.648,3
- Senegal 1.645,23
- Japan 1.640,47
- Danska 1.627,64
.....
34. Srbija 1.520,9
