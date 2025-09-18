Slušaj vest

Srbija na 34. mestu ima 1.520,9 bodova. Ekipa Dragana Stojkovića je ovog meseca odigrala dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, pobedila je Letoniju 1:0 i izgubila je od Engleske 0:5.

Pred "Orlovima" je nastavak kvalifikacija i oktobarski termin koji donosi utakmice protiv Albanije i Andore.

Aktuelni evropski šampion Španija preuzela je prvo mesto od aktuelnog svetskog šampiona Argentine. Španija je napredovala za jedno mesto, sada ima 1.875,37 bodova i prvi put od jula 2014. godine je na čelu liste.

Francuska je takođe napredovala za jednu poziciju i popela se na drugu sa 1.870,92 boda, a Argentina je pala na treću sa 1.870,32 boda.

Engleska je zadržala četvrto mesto, a Portugal je preuzeo peto mesto od Brazila, koji je sada šesti. Holandija i Belgija zadržale su sedmo i osmo mesto, a za po jednu poziciju napredovali su Hrvatska, Italija i Maroko, na devetu, 10. i 11.

Nemačka je pokvarila plasman za tri mesta i zauzima 13. a najviše je napredovala Slovačka, za 10. pozicija i popela se na 42.

FIFA rang lista:

  1. Španija 1.875,37
  2. Francuska 1.862,03
  3. Argentina 1.870,32
  4. Engleska 1.820,44
  5. Portugal 1.779,55
  6. Brazil 1.761,6
  7. Holandija 1.754,17
  8. Belgija 1.739,54
  9. Hrvatska 1.714,2
  10. Italija 1.710,06
  11. Maroko 1.706,27
  12. Nemačka 1.704,21
  13. Kolumbija 1.692,1
  14. Meksiko 1.688,38
  15. Urugvaj 1.673,65
  16. SAD 1.670,04
  17. Švajcarska 1.648,3
  18. Senegal 1.645,23
  19. Japan 1.640,47
  20. Danska 1.627,64

.....

34. Srbija 1.520,9

