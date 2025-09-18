Slušaj vest

Stanković je nedavno, na utakmici protiv moskovskog Dinama burno reagovao i ušao u sukob sa sudijom zbog čega je isključen sa meča.

Srpski stručnjak je prvo dobio žuti karton zbog protesta nakon gola Dinama, a potom je nastavio sa burnim reakcijama pa je dobio i crveni karton.

Poznati ruski novinar Ilija Kazakov pisao je o ovakvom ispadu trenera Spartaka.

"Stanković je uvredio sudiju, iščupao mikrofon tokom derbija sa Dinamom i na kraju je isključen. U slučaju srpskog trenera, sve što je uradio je samo ponovio. Skoro svi pričaju o incidentu. Bivše sudije preporučile su da se izbaci rukovanje trenera i sudija pre utakmica jer je to, kako kažu, licemerje. Bivši treneri kao kaznu preporučuju novčanu globu za Stankovića. Bivši fudbaleri kažu da je Stanković preterao i da pokazuje nepoštovanje. To što radi je, u najmanju ruku, neprimereno", napisao je Kazakov i dodao:

"Neprihvatljivo je posebno zato što su mnogi ljudi i sportisti u stanju da se obuzdaju i kontrolišu kada se suoče sa istim izazovima tokom utakmice. Isto se može reći i za publiku, koja reaguje na sve ovo. Postoji preterivanje sa obe strane - jedna provocira drugu i obrnuto. Stanković je navikao na promene raspoloženja, i da, one mogu biti nagle i neprijatne. Njegovo ponašanje je iritantno i utiče na navijače".

Autor teksta je zatim citirao reči psihologa ruskog tenisera Danila Medvedeva koji je poznat po svin temperamentom u burnim reakcijama tokom mečeva.

"Kod takvih reakcija nema zle namere ili želje da se nekom naudi. Za igrače sa visokom emocionalnom živošću, ono što se dešava u tom trenutku je istovremeno nesvesno i svesno, između gubitka kontrole i kontrole nad onim što se dešava ovde i sada", objasnila je svojevremeno psihološkinja ruskog tenisera Fransiska Doza.

Slično može da se vidi kod Stankovića, tvrdi Kazakov.

"Jasno je da su Stankovićevi problemi identični. Ne morate biti psiholog da biste ovo razumeli. Verovatno je takođe očigledno da ako Medvedev ne može da reši svoje probleme uz pomoć visokokvalifikovanog specijaliste, verovatno postoje ljudi koji nisu u stanju da se kontrolišu tokom mečeva. I sada se postavlja glavno potanje za disciplinsku komisiju - da li je Spartak u stanju da kontroliše Dejana? Ili još preciznije - da li to uopšte pokušava?".

Kazakov dalje primećuje da "stručnjaci i dežurni analitičari koji su se oglasili po ovom pitanju, ne vide nikakve pokušaje da pričaju o tome da bi Stanković trebalo da se obuzda. A sam Stanković nije izrazio mnogo mišljenja o tome".

Ovako je Kazakov zaključio tekst.

"Očigledno je da Spartak, kao klub sa strogom vertikalnom strukturom, ima podjednako strog sistem kazni. Kolege novinari tvrde da je Stanković pozvan pred upravni odbor pre potpisivanja novog ugovora zbog svog ponašanja prošle sezone. I da je Srbin obećao da se takvo ponašanje neće ponoviti. Jasno je da je njegova promena imidža – crno svečano odelo umesto trenerke – takođe bila posledica tog razgovora. Takođe i njegovo rezervisano držanje na klupi. Detalji razgovora nisu objavljeni, ali je bilo jasno da je u pitanju ozbiljna stvar. I klub je verovatno o tome više puta razgovarao sa Dejanom. Ali Stanković nije dugo izdržao. Jasno je zašto. Pod pritiskom je jer je sastavio tim kakav je želeo, ali to ne daje rezultate. Odatle dolazi nervoza".

