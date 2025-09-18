Slušaj vest

U narednom kolu Superlige Srbije Napredak na svom terenu dočekuje Radnik iz Surdulice.

- Radnik je jedna organizovana, dobra ekipa, koja je zadržala oko 80 odsto tima iz prethodne sezone. Imaju dobre pojedince, Bogdanović i Ovusu su u prošloj sezoni dali dvadesetak, možda iviše golova, imaju i igrače koji su bili i kod nas, Mlađana Stevanovića i Đorđa Jovanovića. Izanalizirali ih jesmo, ali posvećeni smo, pre svega, nama i našoj igri. Očekujem od igrača mobilnost, da shvate značaj utakmice. Jeste da nosimo ulogu favorita, tim teže, moramo da pružimo maksimum i da izađemo kao pobednici u ovoj utakmici, kaže Bratislav Punoševac, asistent šefa stručnog štaba.

U ime saigrača na press konferenciji govorio je kapiten Nebojša Bastajić.

- Dolazi nam u goste dobra ekipa, koja u odnosu na broj bodova igra mnogo bolje. Gledao sam njihove utakmice, uključujući i poslednju. Navijačima mogu da poručim da ćemo dati sve od sebe da im se odužimo, na kraju i sami sebi za bolan poraz u derbiju prošle nedelje, iz kojeg moramo da izvučemo pouke. Bili smo u Nišu u nekim trenucima dobri, posebno u početku utakmice i mislim da je rezultat previsok. Nadam se da ćemo dokazati da je to bio samo jedan loš dan i da ćemo se iskupiti protiv Radnika, obećava Bastajić.

Živomir Milenković

