Slaven Bilić poznati hrvatski trener mogao bi uskoro ponovo preuzeti Vest Hem, klub u kojem je ostavio dubok trag tokom svog prethodnog mandata.

Naime vlasnik "čekićara" Dejvid Saliven ozbiljno razmatra mogućnost da vrati Bilića na klupu, ukoliko trenutni trener Grejem Poter ne popravi rezultate u skorije vreme.

Bilić je Vest Hem vodio od jula 2015. do novembra 2017. godine, tokom čega je ostvario zapažene rezultateNjegov tim je bio poznat po borbenosti i atraktivnom fudbalu, što mu je donelo simpatije navijača.

Nakon odlaska iz Londona, karijera mu je krenula u drugom pravcu, a vodio je klubove poput saudijskog Al Itihada, engleskog VBA, kineskog Pekinga Guoana, zatim Votford i poslednje Al Fateh, ali bez većeg uspeha na evropskoj sceni. Trenutno je bez trenerskog angažmana i, kako se spekuliše, otvoren je za povratak u Premijer ligu.

Ostaje da se vidi da li će doći do smene i da li će Slaven Bilić zaista dobiti novu šansu da vodi klub u kojem je već stekao status miljenika navijača.

