Crvena zvezda spremna ulazi u večiti derbi i okršaj sa Seltikom!
biće zanimljivo
NEKA SE PARIZAN ČUVA ZVEZDINE "DECE": Crveno-beli dijamanti spremni za večiti derbi!
Slušaj vest
Crvena zvezda uzda se i u svoje mlade igrače pred važne duele u Superligi Srbije i Ligi Evrope.
Šampion Srbije će najpre u subotu gostovati Partizanu u 177. večitom derbiju, a onda u četvrtak dočekati Seltik u prvom kolu grupne faze Lige Evrope.
Crvena zvezda - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Prinstcreen/TV Arena sport
Vidi galeriju
Crveno-beli su na društvenim mrežama podelili fotografiju na kojoj se nalazi pet prvotimaca, tinejdžera.
Tu su golman Savo Radunović, ali i Andrej Kostov, Adem Avdić, Aleksa Dajmanović i Luka Zarić.
- Zvezdina deca su spremna za izazove i nema sumnje da šef stručnog štaba Vladan Milojević može da računa na njihovu snagu - piše u objavi.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši