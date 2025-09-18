Slušaj vest

Crvena zvezda uzda se i u svoje mlade igrače pred važne duele u Superligi Srbije i Ligi Evrope.

Šampion Srbije će najpre u subotu gostovati Partizanu u 177. večitom derbiju, a onda u četvrtak dočekati Seltik u prvom kolu grupne faze Lige Evrope.

Crveno-beli su na društvenim mrežama podelili fotografiju na kojoj se nalazi pet prvotimaca, tinejdžera.

Tu su golman Savo Radunović, ali i Andrej Kostov, Adem Avdić, Aleksa Dajmanović i Luka Zarić.

- Zvezdina deca su spremna za izazove i nema sumnje da šef stručnog štaba Vladan Milojević može da računa na njihovu snagu - piše u objavi.

