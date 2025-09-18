Slušaj vest

Srđa Knežević nekadašnji fudbaler Partizana najavio je predstojeći 177. večiti derbi.

Imao je poruku za mlade igrače Partizana

"Naboj kod njih postoji, znam da jedva čekaju da istrče na teren. Treba biti koncentrisan 90 minuta na igru, moramo i da povedemo računa o svom golu ali i da nađemo balans. Partizan će sigurno igrati napadački, objektivno smo jako opasni u napadu i verujem da će Partizan pobediti uz prelepu igru. A kako god da se završi, treba podržati ove momke jer ono što u njima vidim – to je to!", poručio je Knežević u emisiji "Partizanov intervju"

Jako važan derbi za Partizan

"Ovaj derbi je strahovito bitan za Partizan. Kako za igrače, tako i za navijače, upravu... Derbi pred nama je diplomski za ovu generaciju. Na koju stranu će prevagnuti je teško reći, ali očekujem da Partizan bude efikasan".

Najkvažnija je hladna glava.

"Prelepo je kada vidiš igrače koji su od malena uz Partizan, ja sam to prošao. Ali potrebna je hladna glava, najlakše je da me trener stavi i da uklizam Kataiju u glavu i dobijem crveni karton. I šta bih time uradio? Prolazio sam kroz te specifične situacije, i zato im poručujem da budu koncentrisani na svoju igru, na pas, na prijem, na duel. Na tome mora biti fokus, jer nenormalna ljubav može i da odmogne ako nije pravilno kanalisana", rekao je Knežević.