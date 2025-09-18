Klub sa Marakane spreman da ga pusti!
VREME JE ZA ODLAZAK SA MARAKANE: Crvena zvezda blizu dogovora!
Ruski fudbaler Jegor Prucev uskoro bi mogao da ode sa Marakane...
Talentovani Rus ponovo nije dobio željene minute za dokazivanje u Crvenoj zvezdi, te se opcija pozajmice pojavila kao sasvim logično rešenje.
Jegor Prucev Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Kako prenosi “Max Sport”, krilni napadač se privremeno seli na Staru Karaburmu. Narednih šest meseci Rus će nastupati kao pozajmljeni igrač OFK Beograda.
Prucev je upisao 25 zvaničnih mečeva za crveno-bele i upisao tri asistencije. Nekadašnji mladi reprezentativac Rusije osvojio je tri Superlige i dva Kupa Srbije sa ekipom iz Ljutice Bogdana.
