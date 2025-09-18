Slušaj vest

Ruski fudbaler Jegor Prucev uskoro bi mogao da ode sa Marakane...

Talentovani Rus ponovo nije dobio željene minute za dokazivanje u Crvenoj zvezdi, te se opcija pozajmice pojavila kao sasvim logično rešenje.

Jegor Prucev Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kako prenosi “Max Sport”, krilni napadač se privremeno seli na Staru Karaburmu. Narednih šest meseci Rus će nastupati kao pozajmljeni igrač OFK Beograda.

Prucev je upisao 25 zvaničnih mečeva za crveno-bele i upisao tri asistencije. Nekadašnji mladi reprezentativac Rusije osvojio je tri Superlige i dva Kupa Srbije sa ekipom iz Ljutice Bogdana.

3.jpg
profimedia0288874342.jpg
Donatas Motijunas
Marko Ivović

BONUS VIDEO:

Pafos , Crvena zvezda,slavlje,haos Izvor: Kurir