Novi trener Benfike, portugalski fudbalski stručnjak Žoze Murinjo, šokirao je javnost izjavom koju je dao o svom doskorašnjem klubu Fenerbahčeu.

Murinjo je u četvrtak zvanično predstavljen kao novi šef stručnog štaba portugalske Benfike u kojoj je pre 25 godina i započeo svoju trenersku karijeru.

Proslavljeni stručnjak vratio se trenerskom poslu tri nedelje nakon što je otpušten iz Fenerbahčea posle eliminacije upravo od Benfike u plej-ofu za Ligu šampiona.

Na svojoj promociji u klubu iz Lisabona novinarima je rekao da je napravio veliku grešku što je išao u Tursku da trenira Fenerbahče.

"Moja dosadašnja karijera je bila bogata, trenirao sam najveće klubove na svetu u različitim zemljama. Imao sam jednu pogrešnu opciju... Ne kajem se, jer kajanje u životu ničemu ne služi, ali svest o tome šta smo uradili dobro, a šta loše - postoji", kaže Murinjo i dodaje:

"Pogrešio sam što sam otišao u Fenerbahče, to nije bio moj kulturološki nivo, ni moj fudbalski nivo. Očigledno je da sam davao sve od sebe do poslednjeg dana i naravno da sam morao da prebolim odlazak, kao što to sada čini Bruno Laž, jer niko ne voli d ode. Ali treniranje Benfike je povratak na moj nivo, a moj nivo je treniranje najvećih klubova na svetu", rekao je Žoze.

Nema sumnje da će njegove reči razbesneti navijače Fenerbahčea, koji su Portugalca dočekali kao Boga. Ovakvo poniženje sigurno nisu očekivali.

