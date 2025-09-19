Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan obavestio je danas svoje navijače o ključnim detaljima uoči predstojećeg derbija protiv Crvene zvezde.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Grobari, pred našim Partizanom je „Večiti derbi“. Ne sumnjamo u to da će veliki broj vas pružiti podršku crno-belima, ali Partizanovoj deci ste potrebni već od prvog minuta – zato dođite svi ranije na stadion.

Kako bismo izbegli nepotrebne gužve neophodno je da se pridržavate sledećih uputstava:

• Dolazak na vreme – Kapije će biti otvorene 2 sata pred početak meča. Molimo vas da dođete ranije na stadion, jer je protok kroz kapije ograničen i nije moguće da svi uđete u poslednjih pola sata pre početka utakmice.

Detalji sa Večitog derbija Foto: Srđan Stevanović Star Sport

• Digitalnu ulaznicu možete, ali ne morate štampati. Ukoliko je ne štampate, OBAVEZNO je pripremite na telefonu pre dolaska do kapija. Traženje ulaznice u telefonu stvara dodatne gužve. Ukoliko imate fizički ulaznicu takođe je pripremite pre prilaska redarima.

• Prikazivanje digitalne ulaznice – Redaru pokažite otvorenu ulaznicu na ekranu telefona.

• Osvetljenje ekrana – Povećajte osvetljenje ekrana telefona na maksimum radi lakšeg očitavanja.

„Večiti derbi“ se igra sutra, 20. septembra, od 19.00 časova.

Čekamo vas u našoj kući - stoji u saopštenju crno-belih.

Bibras Natho gol iz slobodnog udarca Izvor: YouTube/FK Partizan