PARTIZAN SE OGLASIO DAN PRE VEČITOG DERBIJA! Crno-beli poslali važnu poruku svojim navijačima!
Fudbalski klub Partizan obavestio je danas svoje navijače o ključnim detaljima uoči predstojećeg derbija protiv Crvene zvezde.
Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:
- Grobari, pred našim Partizanom je „Večiti derbi“. Ne sumnjamo u to da će veliki broj vas pružiti podršku crno-belima, ali Partizanovoj deci ste potrebni već od prvog minuta – zato dođite svi ranije na stadion.
Kako bismo izbegli nepotrebne gužve neophodno je da se pridržavate sledećih uputstava:
• Dolazak na vreme – Kapije će biti otvorene 2 sata pred početak meča. Molimo vas da dođete ranije na stadion, jer je protok kroz kapije ograničen i nije moguće da svi uđete u poslednjih pola sata pre početka utakmice.
• Digitalnu ulaznicu možete, ali ne morate štampati. Ukoliko je ne štampate, OBAVEZNO je pripremite na telefonu pre dolaska do kapija. Traženje ulaznice u telefonu stvara dodatne gužve. Ukoliko imate fizički ulaznicu takođe je pripremite pre prilaska redarima.
• Prikazivanje digitalne ulaznice – Redaru pokažite otvorenu ulaznicu na ekranu telefona.
• Osvetljenje ekrana – Povećajte osvetljenje ekrana telefona na maksimum radi lakšeg očitavanja.
„Večiti derbi“ se igra sutra, 20. septembra, od 19.00 časova.
Čekamo vas u našoj kući - stoji u saopštenju crno-belih.